قرار جديد لقناة السويس بشأن ناقلات الغاز المسال

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الاثنين، أنها قررت تمديد العمل بخصومات ممنوحة لناقلات غاز البترول المسال حتى نهاية 2022.

وستحصل ناقلات غاز البترول المسال العاملة بين الخليج الأميركي والموانئ الواقعة غرب جزر الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي على خصم بنسبة 20 بالمئة من الرسوم العادية لقناة السويس.

بينما ستحصل الناقلات العاملة بين الخليج الأميركي والموانئ الشرقية المؤدية إلى ميناء كوتشي حتى سنغافورة على خصم قدره 55 بالمئة، وستحصل الناقلات العاملة حتى موانئ سنغافورة وموانئها الشرقية على خصم 75 بالمئة.

بالتوازي، هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين اليوم الاثنين بعد أن أدى تزايد الإصابات بكوفيد-19 في العاصمة الصينية بكين إلى تبديد آمال حدوث زيادة سريعة في طلب الصين على الوقود في الوقت الذي أدت فيه المخاوف بشأن التضخم العالمي والنمو الاقتصادي إلى مزيد من الكساد في السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو1.48 في المئة إلى 119.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0443 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 118.81 دولار للبرميل منخفضا 1.86 دولار أو 1.54 في المئة. وتراجعت العقود الآجلة للخامين أكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة.