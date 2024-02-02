قرار متهور.. موسكو تندد بتسليم الإكوادور أسلحتها الروسية لواشنطن

اعتبرت موسكو وعلى لسان المتحدثة باسم خارجيتها، أن تسليم الإكوادور أسلحتها الروسية لواشنطن قرار متهور.

ونددت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بتسليم الإكوادور أسلحتها الروسية للولايات المتحدة، وقالت إن هذه الخطوة متهورة واتخذت تحت ضغط خارجي شديد.

وقالت زاخاروفا: “شركاؤنا يدركون جيدا أحكام العقود التي تتضمن الالتزام التام باستخدام الأسلحة الروسية وعدم نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة الجانب الروسي”.

وأضافت: “مثل هذا القرار المتهور اتخذ من قبل الجانب الإكوادوري تحت ضغط خارجي شديد”.

في وقت سابق، قال الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا إن بلاده لن ترفض نقل أسلحة روسية قديمة لديها إلى الولايات المتحدة رغم معارضة روسيا.

وأشار إلى أنه حتى نهاية يناير ستبدل حكومة الإكوادور الأسلحة الروسية القديمة لديها بأخرى جديدة من الولايات المتحدة بقيمة 200 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن تواصل جمع السلاح الروسي من حلفائها وإرساله إلى قوات كييف التي تمتلك كميات كبيرة من الذخائر السوفيتية من العيار المطلوب لهذه الأسلحة، ولاسيما بعد استنزاف أوكرانيا ذخائر “الناتو” من عيار 155 مم.