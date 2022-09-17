السبت 21 صفر 1444 ﻫ - 17 سبتمبر 2022 |
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قرار وقف اطلاق بين قرغيزستان وطاجيكستان لايزال مستمر

منذ 4 دقائق
الصراع بين قرغيزستان وطاجيكستان

الصراع بين قرغيزستان وطاجيكستان

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أشارت قرغيزستان وطاجيكستان إلى أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بعد القتال العنيف الذي وقع الجمعة لا يزال ساريا السبت، بعد عدم إبلاغهما عن وقوع حوادث كبيرة خلال الليل على الرغم من تحدث حرس الحدود في قرغيزستان عن تعرض قرية للقصف لفترة وجيزة.

ووقعت اشتباكات بين الجمهوريتين السوفييتين السابقتين بشأن نزاع حدودي الأسبوع الماضي، واتهمت كل منهما الأخرى باستخدام الدبابات وقذائف الهاون والمدفعية الصاروخية وطائرات مسيرة لمهاجمة بلدات قريبة.

وقالت قرغيزستان إن إحدى القرى الحدودية تعرضت لقصف بقذائف مورتر لمدة خمس دقائق في ساعة مبكرة من السبت بعد ليلة هادئة، وكانت قرغيزستان قد قالت الجمعة إن 24 شخصا لقوا حتفهم كما أصيب العشرات،

ولم تعلن طاجيكستان أي أرقام رسمية للضحايا ولكن مصادر أمنية قالت إن ما لا يقل عن سبعة لقوا حتفهم يوم الجمعة، وقال حرس الحدود الطاجيكي في بيان الجمعة إن طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة من قرغيزستان قصفت عدة قرى طاجيكية.

وقالت مصادر أمنية طاجيكية إن رؤساء أمن الدولة من الجانبين واصلوا المحادثات اليوم السبت لتسوية الصراع.

    المصدر :
  • رويترز

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