"قسد": مسألة تسليم سلاحنا في الوقت الحالي "مستحيلة"

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أبجر داوود، اليوم الثلاثاء، أن مسألة تسليم “قسد” سلاحها في الوقت الحالي “مستحيلة”.

وقال داوود لوسائل إعلام كردية إنه “في ظل التوترات المستمرة في سوريا، وارتفاع وتيرة العنف وتهديد تنظيم داعش، من المستحيل أن تسلم قواتنا أسلـحتها”.

كما أضاف “أن قسد يمكنها الانضمام إلى الجيش السوري عبر اتفاق دستوري يعترف بخصوصية المكون الكردي”، حسب تعبيره.

وتابع أبجر داوود أن “قسد ليست مع الحرب، لكنها ستدافع عن شعبها في كل مكان تتواجد فيه”.

“جيش واحد ودولة واحدة”

ودفعت “قسد” المزيد من وحداتها العسكرية إلى مناطق التماس في ريف محافظة حلب الشرقية، والريف الشمالي والغربي لمحافظة دير الزور شرق البلاد، عقب مناوشات بينها وبين قوات الأمن العام وفصائل مسلحة موالية لتركيا وذلك على خلفية تطورات السويداء.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لسوريا، توم براك، أفاد في تصريحات خلال الشهر الجاري أن واشنطن ترفض مطالب قوات سوريا الديمقراطية بإدارة ذاتية وتدعم سورية موحدة بجيش واحد ودولة واحدة وشعب واحد.

يذكر أنه في 10 مارس/آذار الماضي، وقّع رئيس سوريا أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، اتفاقاً يتم بموجبه ضم المقاتلين الأكراد إلى القوات المسلحة للحكومة الانتقالية.

واتفق الطرفان على أن جميع المرافق المدنية والعسكرية، بما في ذلك المطارات وحقول الغاز والنفط، الواقعة في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرقي سوريا، ستخضع لسيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.

وكان قائد “قسد”، مظلوم عبدي، قد قال في تصريحات إعلامية لصحيفة ألمانية، إن قواته لا تحتاج إلى إلقاء السلاح في حال تطبيق الاتفاق المبرم مع الرئيس السوري، وقال: “نرى أن تنفيذ بنود الاتفاق سيجعل من (قسد) جزءاً من الجيش السوري، ولذا فلا حاجة لنزع سلاحها الآن أو مستقبلاً، لأن مسؤولية حماية شمال شرقي سوريا ستكون حينئذ منوطة بالجيش السوري”.