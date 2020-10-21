قصف إسرائيلي لمقار الميليشيات الإيرانية جنوبي سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ، الأربعاء، بأن انفجارا مدويا وقع في قرية الحرية بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

ورجحت مصدر للمرصد أن الأمر يتعلق بـ “قصف إسرائيلي” استهدف “مقرات المليشيات الإيرانية في المنطقة”.

وقالت وسائل إعلام سورية، صباح الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قصف هدفا في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وذكرت وكالة ”سانا“ السورية، أن الطيران الإسرائيلي قصف بصاروخ واحد على الأقل مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي.

ولم تكشف الوكالة عمّا إذا كان خلف القصف الإسرائيلي إصابات في صفوف المواطنين، كما لم تعلن وسائل إعلام عبرية عن القصف.

ولم يصدر عن إسرائيل أي تصريح رسمي بهذا الشأن.

ووفق المصدر ذاته فإنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وكالة فرانس برس،نقلت عن إعلام النظام السوري قوله إن “الجيش الإسرائيلي” أطلق ليل الإثنين-الثلاثاء صاروخاً على موقع في القنيطرة في جنوب سوريا.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.