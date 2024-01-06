قصف إسرائيلي مستمر.. ويوم جديد من الاشتباكات العنيفة داخل غزة

ثلاثة أشهر على هذه الحرب الدامية داخل قطاع غزة دون حلول، وسط عدد شهداء تخطى الـ 21 ألفاً، يوم جديد من القصف المستمر والاقتحامات والاعتقالات، يوم آخر من الحرب والدمار، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة اليوم السبت 6\1\2024.

كما أشار إلى قصف إسرائيلي على دير البلح في الوسط أيضا. أما في الجنوب فطال القصف الإسرائيلي منزلاً سكنياً في منطقة المنارة شرقي خان يونس، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا اليوم في القصف الإسرائيلي الذي طال منزلين، أحدهما في دير البلح والآخر في المنارة، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية

وكان مستشفى شهداء الأقصى استقبل منذ صباح أمس الجمعة 5\1\2024 وحتى منتصف الليل 35 شهيداً، وأكثر من 60 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال المدنيون الفلسطينيون لا سيما الأطفال والنساء يدفعون الفاتورة الأغلى في تلك الحرب التي دخلت شهرها الثالث وسط توقعات بأن تستمر طويلاً رغم أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت كان أعلن قبل يومين بدء تطبيق مرحلة جديدة في الصراع.

إذ يتوقع أن تبدأ القوات الإسرائيلية في اعتماد نهج أكثر تركيزاً في شمال القطاع يشمل مداهمات وهدم أنفاق لحركة حماس وضربات جوية وبرية وعمليات للقوات الخاصة.

أما في الجنوب حيث يعيش الآن أغلب سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في خيام وملاجئ مؤقتة، فستركز العملية على ملاحقة قادة حماس والسعي للوصول إلى نحو 132 أسيراً إسرائيلياَ من بين نحو 240 أخذوا في السابع من أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن الحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي (2023) إثر الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة أدى حتى الآن إلى استشهاد 22 ألفا و600، فيما بلغ عدد المصابين جراء الغارات الإسرائيلية 57 ألفا و910.

كما حولت الغارات والقصف الإسرائيلي قطاع غزة إلى مكان غير قابل للسكن والعيش وفق توصيف الأمم المتحدة.