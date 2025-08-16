قصف جديد للدعم السريع يستهدف الفاشر ويسفر عن عشرات الضحايا

قُتل 17 شخصًا وأصيب 25 آخرون جراء قصف شنّته قوات الدعم السريع، السبت، على مدينة الفاشر في إقليم دارفور بغرب السودان، بحسب ما أفاد به مصدر طبي.

كما أوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “عدد القتلى الذين وصلوا إلى المستشفى بلغ 17 إلى جانب 25 جريحاً، وهناك قتلى دفنتهم عائلاتهم دون الذهاب للمستشفى بسبب الظروف الأمنية”، حسب فرانس برس.

وفي شمال الفاشر شهد مخيم أبو شوك للنازحين، السبت، قصفاً مدفعياً من قبل قوات الدعم السريع وفق مجموعة “غرفة طوارئ مخيم أبوشوك”، التي أكدت سقوط عدد من القتلى، من دون تحديد عددهم.

منذ مايو 2024

يشار إلى أنه منذ مايو 2024، تحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر والمخيمات المحيطة بها، غير أنها كثفت هجماتها على المدينة منذ استعاد الجيش السيطرة على الخرطوم ومدن أخرى في وقت سابق من هذا العام.

وأدت هجمات الدعم السريع على المخيمات المحيطة بالفاشر، خاصة مخيم زمزم الذي كان يؤوي مئات الآلاف من النازحين، إلى موجات نزوح ضخمة وإفراغ المخيم من معظم سكانه.

يذكر أن الحرب التي اندلعت في السودان منتصف أبريل 2023، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.

كما تواجه البلاد أزمة إنسانية وغذائية حادة، وأسوأ تفشٍّ للكوليرا منذ سنوات.