قصف روسي على مدرسة في دونيتسك الأوكرانية يودي بحياة امرأتين

قالت الشرطة الأوكرانية (الجمعة 30-6-2023) إن امرأتين لقيتا حتفهما وأصيب ستة أشخاص في هجوم صاروخي روسي على مدرسة في قرية بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وأضافت أن القتيلتين هما معلمة في المدرسة الابتدائية تبلغ من العمر 56 عاما ومحاسبة بارزة (44 عاما). وقال مكتب المدعي العام إن مقر المدرسة الواقع في قرية سيرهيفكا لم يكن به سوى 12 شخصا من العاملين. ولم يكن هناك تلاميذ في المدرسة الأوكرانية اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة الوطنية الأوكرانية في بيان “القوات الروسية دمرت مدرسة بها مدنيون بعد استهدافها بضربة مباشرة”.

وقال مكتب المدعي العام لمنطقة دونيتسك إن أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 54 و69 عاما وامرأتين أخريين بين 24 و34 عاما نقلوا إلى المستشفى للعلاج من إصابات، وإنه بدأ تحقيقا في الهجوم.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من تفاصيل الهجوم.

ونشرت الشرطة مقطعا مصورا يظهر فيه شخص بلا حراك غارقا في الدماء ويجري نقله إلى سيارة إسعاف، وامرأة تُنتشل من وسط أنقاض.

ونقبت مجموعات من الرجال، بعضهم بملابس مدنية، وآخرون عمال طوارئ يرتدون خوذات، ورجال شرطة بالزي الرسمي، وسط الأنقاض بحثا عن ناجين. وغطى رجلان جثة بقطعة من القماش.

وقالت الشرطة إن المسعفين ساعدوا في إنقاذ امرأتين من تحت الأنقاض وأن القوات الروسية المحتلة هي المسؤولة عن الهجوم الذي يُعتقد حتى الآن أنه بفعل صاروخ من طراز إسكندر.