قضاة يصفعون إدارة ترامب.. قرار عاجل يلزم الحكومة بدفع مساعدات الغذاء رغم الإغلاق!

منذ 34 دقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب . رويترز

أصدر قاضيان فدراليان في ولايتي ماساتشوستس ورود آيلاند حكماً متزامناً اليوم الجمعة يقضي بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تعليق المساعدات الغذائية لملايين الأميركيين خلال الإغلاق الحكومي المستمر، وإلزامها باستخدام أموال الطوارئ لدفع الإعانات، وذلك بعد دعاوى قضائية هدفت إلى وقف قرار وزارة الزراعة الأميركية بتجميد إعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية “سناب” اعتباراً من يوم السبت، رغم أن الوزارة أكدت عدم كفاية التمويل المتاح لتغطية تكلفة البرنامج الشهرية التي تتراوح بين 8.5 و9 مليارات دولار لنحو 42 مليون مستفيد من ذوي الدخل المحدود، فيما بررت الإدارة موقفها بعدم القدرة على الدفع قبل إقرار الكونغرس مشروع قانون الإنفاق الذي ينهي الإغلاق الحكومي المستمر منذ الأول من أكتوبر، غير أن قاضي المحكمة الجزئية جون ماكونيل اعتبر خلال جلسة استماع عبر الفيديو أن امتناع الإدارة عن استخدام 5.25 مليار دولار من أموال الطوارئ لتمويل استحقاقات نوفمبر قرار تعسفي، محذراً من أضرار وشيكة تمس الأسر القلقة على تأمين غذائها، بينما قضت القاضية إنديرا تالواني في بوسطن، بعد دقائق فقط، بأن الإدارة أخطأت في منعها استخدام أموال الطوارئ لتغطية استحقاقات البرنامج خلال فترة الإغلاق، في دعوى رفعتها 25 ولاية ذات قيادة ديمقراطية إلى جانب مقاطعة كولومبيا، وبينما لم تصدر وزارة الزراعة أي تعليق على الحكمين حتى الآن، يؤكد المدعون أن لدى الحكومة ما يكفي من الموارد للاستمرار في دفع إعانات “سناب” حتى مع استمرار الإغلاق الحكومي.

    المصدر :
  • رويترز

