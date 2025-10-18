قطر: باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار

قالت وزارة الخارجية القطرية إن باكستان وأفغانستان اتفقتا خلال جولة المفاوضات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة على وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف بيان الخارجية القطرية أن باكستان وأفغانستان اتفقتا أيضا على عقد اجتماعات متابعة لضمان استدامة وقف إطلاق النارالذي تم التوصل إليه.

وأعربت الخارجية القطرية عن تطلع الدوحة إلى أن تسهم هذه الخطوة في وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين الشقيقين، وأن تشكل هذه الخطوة أساسا متينا للسلام المستدام في المنطقة.

وفي سابق قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن وزير الدفاع مولوي محمد يعقوب مجاهد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع الجانب الباكستاني بشأن التوتر الحدودي بين البلدين.

بدورها، قالت الخارجية الباكستانية إن وفدا باكستانيا برئاسة وزير الدفاع سيجري محادثات في الدوحة مع الجانب الأفغاني، من أجل “اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الإرهاب القادم من أفغانستان إلى باكستان”، وفق تعبيرها.

وأضافت الوزارة أن “باكستان لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تحث الجانب الأفغاني على الوفاء بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي، ومعالجة المخاوف الأمنية الباكستانية واتخاذ إجراءات ضد جبهة تحرير خيبر وحركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان”.