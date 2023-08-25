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قطر تُوازن علاقاتها: التعاون مع الصين لن يكون على حساب أميركا

منذ 23 ثانية
رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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أشار رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، إلى أنّ بلاده توازن علاقاتها مع كلّ من الولايات المتحدة والصين.

وكان رئيس الوزراء القطري يتحدث في محاضرة في سنغافورة وأدلى بتصريحاته ردًا على سؤال حول موازنة قطر لعلاقتها مع القوتين العالميتين.

ورفض إشارة أخرى من الحضور بأنّ زيادة المبيعات الدفاعية الصينية إلى الشرق الأوسط قد تؤثر على علاقات المنطقة الأمنية مع الولايات المتحدة، وقال: “نرحب بأي تعاون مع أي دولة، لكن علاقاتنا مع أي دولة لن تكون على حساب دولة أخرى”، مضيفًا أنّ بلاده ترتبط بتحالف دفاعي قوي مع الولايات المتحدة.

وأثار نفوذ الصين المتزايد في الخليج قلق الولايات المتحدة، وهي قضية برزت هذا الأسبوع مع موافقة السعودية والإمارات على الانضمام لمجموعة دول بريكس التي تضم الصين.

 

    المصدر :
  • رويترز

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