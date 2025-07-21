قطر مرشحة لاستضافة النسخة الثانية من مونديال الأندية

ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يدرس بعض الملفات الخاصة بالنسخة الثانية لكأس العالم للأندية 2029.

وأوضحت شبكة «إي إس بي إن» أن قطر قد تكون المرشح المفضل لتنظيم النسخة الثانية من البطولة التي اختتمت نسختها الأولى في الولايات المتحدة الأميركية منتصف يوليو (تموز) الحالي.

وفي شأن آخر، طالب ريال مدريد الإسباني وأندية أخرى في أوروبا وأميركا الجنوبية بإقامة البطولة كل عامين، وذلك لزيادة دخل الأندية، لكن «فيفا» يرى أن ذلك أمر مستحيل عملياً.

وأوضح المصدر ذاته أن الطلب لم يتم تقديمه بشكل رسمي حتى الآن، لكن المصادر أوضحت أنه خلال البطولة التي اختتمت في أميركا، قام العديد من المسؤولين في الأندية المشاركة بمناقشة الفكرة مع ممثلي «فيفا».

ويبدو «فيفا» سعيداً بعائدات البطولة الجديدة، لكنه يرى أن إقامتها كل عامين ستكون أمراً غير مجدٍ على الناحية المالية، ويستعد لإقامة النسخة المقبلة في عام 2029.

ووزع «فيفا» مليار دولار على الفرق المشاركة في البطولة، وذكرت مصادر أنه من الصعب على الاتحاد الدولي للعبة توفير تلك الأموال للأندية كل عامين.