قطر والولايات المتحدة تدعوان الاتحاد الأوروبي لمراجعة قواعد الشركات المستدامة

أرسلت قطر والولايات المتحدة رسالة مشتركة إلى قادة دول الاتحاد الأوروبي للتعبير عن قلقهما البالغ بشأن التوجيه الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات، وما قد يترتب عليه من آثار سلبية على القدرة التنافسية في صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وقال سعد الكعبي، وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، الأسبوع الماضي إن بلاده لن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تزويد القارة بالغاز الطبيعي المسال لسد العجز في الطاقة، ما لم تُجرَ تعديلات إضافية على قواعد الاستدامة الخاصة بالشركات.

وأوضحت الرسالة المشتركة، التي وقعها الكعبي ونظيره الأمريكي كريس رايت، أن التوجيه الأوروبي “يشكل خطراً كبيراً على تكاليف وموثوقية إمدادات الطاقة للأسر والشركات في أوروبا، ويهدد النمو المستقبلي والقدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد الصناعي للاتحاد الأوروبي”.

وتُلزم قواعد الاتحاد الأوروبي الشركات الكبرى بمراقبة وحل مشاكل حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل الإمداد الخاصة بها، وإلا مواجهة عقوبات مالية. ورغم أن البرلمان الأوروبي أبدى الأسبوع الماضي موافقته على تخفيف بعض أحكام القانون، اعتبر الكعبي أن التغييرات لم تعالج المخاوف الجوهرية لقطر والولايات المتحدة.







