قفزة دفاعية تركية.. عربات غير مأهولة تنفذ مهام خطرة بكفاءة عالية

عربة مدرعة من طراز "بارس" ألفا عرضت العام الماضي في إسطنبول

باشرت قوات الأمن التركية تشغيل عربتين مدرعتين غير مأهولتين، هما “فدائي-1″ المجنزرة و”فدائي-2” ذات العجلات، واللتين طوّرتهما شركة “بيست غروب” للصناعات الدفاعية، إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية التركية.

وبعد النجاحات التي حققتها الطائرات المسيّرة التركية، توجهت القوات المسلحة نحو توسيع استخدام المنصات غير المأهولة، واعتماد حلول مشابهة في البر والبحر.

وفي هذا الإطار، تمكنت عدة شركات تركية من تطوير مركبات برية غير مأهولة، كان من أبرزها شركة بيست غروب التي قدمت العربتين الجديدتين للقوات الأمنية.

وحققت تركيا قفزة كبيرة في قطاع الصناعات الدفاعية، وخصوصا في مجال تصنيع الطائرات المسيّرة، إذ أصبحت منتجاتها في هذا القطاع خيارا مفضلا لعديد من الدول الحليفة والصديقة، التي استوردت عديدا من الطرازات.

خصائص العربتين”

فدائي-1:

*تزن المجنزرة نحو 400 كيلوغرام، وتستطيع سحب حمولة تصل إلى 600 كيلوغرام، كما يمكنها تجاوز خنادق بعرض 300 مليمتر.

*تبلغ سرعتها القصوى 5 كيلومترات في الساعة، وتستطيع تسلق منحدرات بنسبة مَيْل 40% للأعلى و30% جانبيا.

*يمكن التحكم بها عن بُعد من مسافة تتراوح بين 300 وألف متر، وهي مزودة بنظام تسليح بعيار 7.62 مليمترات يتم التحكم به عن بُعد، بالإضافة إلى نظام مراقبة قصير المدى وحمولات متعددة.

فدائي-2:

*تزن 900 كيلوغرام، وتتمكن من سحب حمولة تصل إلى ألف كيلوغرام، وتجاوز خنادق بعرض 600 مليمتر.

*تبلغ سرعتها القصوى 17 كيلومترا في الساعة، وتستطيع تسلق منحدرات بنسبة مَيْل 60% للأعلى و30% جانبيا، وتُدار عن بُعد من مسافة بين 700 و1200 متر.

*تحتوي على نظام تسليح بعيار 7.62 مليمترات، ونظامَي مراقبة قصير وبعيد المدى، إلى جانب حمولات إضافية مثل النقالة.

نقلة نوعية

قال المدير العام لشركة بيست غروب، جانر بوغداي إنهم بدؤوا تطوير العربات البرية غير المأهولة انطلاقا من خبراتهم في المركبات المتحكم بها عن بعد، وتلبية لاحتياجات البلاد في هذا المجال.

وأضاف بوغداي أنهم شرعوا في العمل على المركبات المتحكم بها عن بعد خلال “عمليات الخندق” (ضد حزب العمال الكردستاني) عام 2015، وبدأ الإنتاج الفعلي لتلك العربات البرية غير المأهولة عام 2020.

وتابع أن مشاريعهم اكتسبت زخما خاصا بفضل مشروع العربة البرية غير المأهولة من الفئة المتوسطة الذي جرى إطلاقه من قبل رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية.

كما قال المدير العام لشركة بيست غروب إن هذا النوع من العربات البرية قادر على تنفيذ مهام متعددة في ظروف الحروب غير المتكافئة، ويمكن أن يقلل من الخسائر في الأفراد، وتُعدّ أنظمة فعالة من حيث الكلفة.