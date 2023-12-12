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قلقٌ روسي إيراني على غزة.. و"اتّفاق كبير" مرتقب بين البلدين!

منذ 49 دقيقة
روسيا وإيران

روسيا وإيران

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، بعد اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنّ روسيا وإيران ستسارعان في العمل على اتفاق تجاري كبير جديد بين البلدين.

ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل بشأن الاتفاق المزمع الذي يأتي في ظل توطيد للعلاقات التجارية والسياسية والعلاقات الأخرى بين موسكو وطهران، في مواجهة عقوبات اقتصادية غربية.

وذكرت الوزارة أنّ لافروف وعبد اللهيان أبديا قلقهما بشأن الحرب الإسرائيليّة على غزة، ودعيا إلى مساعدة إنسانية تقودها الأمم المتحدة.

في هذا السياق، أكد الكرملين مجددًا قلقه اليوم الثلاثاء، بشأن الوضع الإنساني في غزة، قائلًا إنه من المستحيل عمليًا تسليم المساعدات للفلسطينيين هناك، بينما يتواصل القتال بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

 

    المصدر :
  • رويترز

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