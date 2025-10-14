الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
قمة آسيان قد تشهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الماليزي محمد حسن

قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، اليوم الثلاثاء، إن ماليزيا والولايات المتحدة ستعملان على تسهيل اتفاق لوقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا، معبراً عن أمله في توقيع الاتفاق خلال قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المزمع عقدها في كوالالمبور بين 26 و28 أكتوبر الجاري.

وتصاعد التوتر بين البلدين حول نقاط غير مرسّمة على حدودهما البرية التي تمتد لنحو 817 كيلومتراً، وتحول إلى صراع عنيف في يوليو الماضي استمر خمسة أيام وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 48 شخصاً ونزوح مئات الآلاف من كلا الجانبين بشكل مؤقت، في أعنف مواجهة بين تايلاند وكمبوديا منذ أكثر من عقد.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود دبلوماسية دولية وإقليمية لتهدئة التوترات على الحدود وضمان استقرار المنطقة قبل انعقاد القمة القادمة لآسيان.

    المصدر :
  • رويترز

