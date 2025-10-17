الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قمة ترامب الجديدة مع بوتين تلقي بظلالها على مساعي زيلينسكي للحصول على أسلحة من أمريكا

منذ ساعة واحدة
ترامب وبوتين - رويترز

ترامب وبوتين - رويترز

A A A
طباعة المقال

من المتوقع أن يطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من نظيره الأمريكي دونالد ترامب صواريخ توماهوك اليوم الجمعة، لكن الإعلان‭‭ ‬‬المفاجئ عن عقد قمة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست يضعف فيما يبدو فرص حصول الزعيم الأوكراني على ما يريد.

وأعلن ترامب عن عقد القمة في أعقاب مكالمة هاتفية أمس الخميس استمرت لأكثر من ساعتين مع بوتين بشأن حرب روسيا في أوكرانيا، والتي وصفها ترامب بالبناءة.

ولم يتضح بعد ما قاله بوتين لترامب ودفعه للموافقة على عقد الاجتماع، بعد أن انتهت قمة بينهما في ألاسكا في أغسطس آب مبكرا دون تحقيق تقدم يذكر.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “طوال حياتي، أبرم صفقات. أعتقد أننا سنبرم هذه الصفقة، ونأمل أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن”.

وأوضح الكرملين أنه لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين حسمها، وأن القمة قد تعقد “في وقت متأخر بعض الشيء” عن فترة الأسبوعين التي ذكرها ترامب.

وكان من المقرر أن يكون اجتماع اليوم مع زيلينسكي غداء هادئا نسبيا في قاعة اجتماعات حكومية، بدلا من اجتماع عام في المكتب البيضاوي.

وأثارت نبرة ترامب التصالحية بعد الاتصال الذي أجراه مع بوتين تساؤلات حول فرص واحتمالات تقديم المساعدة لأوكرانيا على المدى القريب، كما أججت المخاوف الأوروبية من إبرام اتفاق يخدم مصالح موسكو. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إنه يرحب بالمحادثات إذا كان هدفها المساهمة في إحلال السلام في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسهم أوروبا. رويترز
تراجع أسهم أوروبا مع تزايد القلق بشأن البنوك الأمريكية وتوجه المستثمرين للملاذات الآمنة
علما روسيا وأمريكا
مبعوث للكرملين يقترح إنشاء نفق "بوتين-ترامب" للربط بين روسيا وأمريكا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 17 أكتوبر 2025. رويترز
ترامب خلال استقباله زيلينسكي: نأمل في انتهاء الحرب من دون أن تحتاج أوكرانيا إلى صواريخ توماهوك

الأكثر قراءة

عنصر من شعبة المعلومات
عملية سرقة هوليودية لأكثر من 100 ألف دولار في الكورة.. وشعبة المعلومات توقف الفاعلين!
قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟