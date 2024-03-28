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قناة عبرية: واشنطن تطلب مشاركة جنرالاتها بوضع خطط اجتياح رفح

منذ 26 دقيقة
جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة (رويترز)

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طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من حكومة الاحتلال الإسرائيلية السماح لجنرالات أمريكيين بوضع خطط اجتياح إسرائيل لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية، أمس الأربعاء 27 آذار/مارس الجاري، وبدأ الاحتلال فعلاً في التهيؤ لاجتياح المدينة المكتظة بالنازحين.

القناة قالت إن إدارة بايدن طلبت من تل أبيب أن يعد جنرالات أمريكيون خطط عملية رفح مع ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يصلوا قريباً للقاء نظرائهم الإسرائيليين. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن هذه الخطوة كانت “تعبيراً عن عدم الثقة”.

كما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الاستعداد لاجتياح مدينة رفح، تحسباً لانهيار المفاوضات مع حركة “حماس” المتواصلة بالدوحة.

وبحسب القناة الخاصة، فإنه “رغم الضغوط الأمريكية، بدأت إسرائيل استعدادها للعمل في رفح، واتخذت خطوات فعلية على الأرض تمهيداً للعملية في حال انهيار صفقة المختطفين”.

وأضافت: “يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي ينسق فيه وزير الدفاع يوآف غالانت العملية العسكرية في رفح مع نظرائه في واشنطن”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • وكالات

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