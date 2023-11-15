قوات أوكرانية تنفذ عمليات في منطقة خيرسون المحتلة بعد عبورها نهر دنيبرو

أقرّت روسيا اليوم الأربعاء بأن القوات الأوكرانية عبرت نهر دنيبرو المديد إلى داخل الأراضي المحتلة في منطقة خيرسون وبأنها تنفذ عمليات في مجموعات صغيرة، وقالت موسكو إنها نشرت مزيدا من القوات لإيقافها.

وقالت أوكرانيا أمس الثلاثاء إنها اكتسبت موطئ قدم على الضفة الشرقية من دنيبرو “على الرغم من جميع المصاعب”، فيما قد يمثل انتكاسة كبرى للقوات الروسية المحتلة في الجنوب حيث تحاول كييف فتح خط هجوم جديد.

وأضاف متحدث باسم الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء أن قوات كييف تحاول طرد القوات الروسية من الضفة الشرقية للنهر الذي يمثل حاجزا طبيعيا منيعا في ساحة المعركة.

وأقرّ فلاديمير سالدو، الذي نصّبته روسيا حاكما للجزء الذي تسيطر عليه في منطقة خيرسون، في بيان بأن القوات الأوكرانية استطاعت عبور النهر، لكنه قال إنها تتكبد خسائر فادحة.

وذكر أن القوات الأوكرانية تنفذ عمليات في مجموعات صغيرة منتشرة في أنحاء مساحة طولها نحو 20 كيلومترا وتمتد من جسر السكك الحديدية بالمنطقة إلى بلدة كرينكي. وقال إن عددها مساو تقريبا لعدد جنود سرية ونصف السرية.

وأضاف سالدو “نُشرت قواتنا الإضافية الآن. العدو محاصر في (بلدة) كرينكي وأعددنا لهم جحيما مستعرا، قنابل وصواريخ وقاذفات لهب وقذائف مدفعية وطائرات مسيرة”.

وتابع أن القوات الأوكرانية محاصرة في أقبية وتوقع إحباط الهجوم الأوكراني، مستشهدا بما قال إنها معلومات مباشرة من مجموعة “دنيبر” العسكرية الروسية.