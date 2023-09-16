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قوات الأمن الإيرانية تعتقل والد مهسا أميني في ذكرى وفاتها

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2023 11:17 صباحًا
احتجاجات على خلفية مقتل مهسا أميني

احتجاجات على خلفية مقتل مهسا أميني

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قال مصدر مقرب من أسرة مهسا أميني وجماعة حقوقية إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت السبت والدها في الذكرى السنوية لوفاتها.

وأكد مصدر مقرب من الأسرة تقريرا لمنظمة هنجاو الحقوقية التي مقرها النرويج أفاد بأن أمجد أميني اعتقل أثناء خروجه من منزله في غرب إيران.

وأعلنت شبكة حقوق الإنسان في كردستان قبل وقت قليل من يوم السبت 16\9\2023 أن قوات الأمن الإيرانية أطلقت سراح والد مهسا أميني بعد تحذيره من إحياء الذكرى السنوية لوفاتها

وكانت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة قبل عام قد أطلقت شرارة احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت لشهور وتحولت إلى أكبر مظاهر المعارضة للسلطات منذ سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

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