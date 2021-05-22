الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قوات الاحتلال تعتقل 50 فلسطينياً في الضفة والقدس

22 - مايو - 2021
قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة- ارشيفية

قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة- ارشيفية

A A A
طباعة المقال

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، اعتقل 50 فلسطينيًا من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وأوضح النادي في بيان مقتضب أن حصيلة الاعتقالات التي نفذّها الاحتلال منذ يوم صباح أمس الجمعة حتى صباح اليوم بلغت أكثر من 50 مواطنًا.

وذكر النادي أن مراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية مكتظة بالمعتقلين، وتحديدًا من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف: “غالبية المعتقلين من الضفة قدمت لهم لوائح اتهام أو تم تمديد اعتقالهم، بينما غالبية المعتقلين في القدس يتم الإفراج عنهم بشروط”.

والأربعاء، قال النادي في بيان: إن إسرائيل اعتقلت أكثر من 1800 فلسطيني، خلال موجة التصعيد الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المدن العربية داخل إسرائيل.

وأوضح أن أكثر من 900 فلسطيني، اعتقلوا منذ 9 مايو/ أيار الجاري، فيما وصل عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس منذ بداية شهر أبريل/ نيسان الماضي إلى أكثر من 900 حالة.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

وأمس الجمعة، شهدت القدس ومدن الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب مسيرات احتفالية بفشل العدوان بعد صلاة الجمعة.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيس الوزراء اليوناني: موقف تركيا يشكك في سيادة بلاده في بحر إيجة
    النفط
    انخفاض اسعار النفط وسط مخاوف من زيادة اسعار الفائدة
    محجبة في فرنسا
    جرونوبل الفرنسية تحيل قرار اردتداء "البوركيني" إلى المحكمة العليا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    مغارة جعيتا
    بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!