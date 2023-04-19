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قوات الدعم السريع السودانية توافق على هدنة لمدة 24 ساعة

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2023 4:33 مساءً
اللواء محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع السودانية

اللواء محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع السودانية (رويترز)

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قالت قوات الدعم السريع السودانية (الأربعاء 19-4-2023) إنها وافقت على هدنة لمدة 24 ساعة بدءا من الساعة السادسة مساء اليوم (16:00 بتوقيت yرينتش)، وذلك بعد أن نشب قبل أيام صراع على السلطة واشتباكات دامية مع الجيش.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان “نؤكد التزامنا التام بوقف كامل لإطلاق النار ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن”.

كان الطرفان قد أعلنا التزامهما بوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة أمس الثلاثاء لكن مراسلا لرويترز في الخرطوم قال إنه سمع أصوات إطلاق النار من دبابات بعد موعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

في سياق متصل، قالت قوات الدعم السريع إنها ستنقل الجنود المصريين الذين كانوا بمطار مروي عند بدء القتال إلى الخرطوم.

وأضاف البيان إنه سيجري تسليم الجنود إلى القاهرة “متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقا للأوضاع التي تمر بها البلاد”.

من جهته قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن ألمانيا تدرس جميع الخيارات لحماية مواطنيها في السودان بعد اندلاع القتال هناك.

وقال المتحدث “نتخذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الوضع شديد الصعوبة”، مضيفا أن برلين فوجئت بكثافة القتال الذي اندلع بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوم السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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