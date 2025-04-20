قوات الدعم السريع تهاجم غرب أم درمان.. والجيش يرد بهجوم معاكس

بعد تحقيقه مكاسب إضافية في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان خلال الفترة الماضية، تمكن الجيش السوداني اليوم الأحد من التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع، في ظل استمرار المواجهات بين الطرفين.

فقد صد الجيش هجمات طالت بعض الارتكازات في المناطق التي سيطر عليها خلال الأيام الماضية بمنطقة أمبدة غربي أم درمان، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

فيما أكدت مصادر عسكرية أن الجيش شن هجوماً موسعاً على قوات الدعم السريع بعد تصديه للهجوم وتدمير القوة المهاجمة بشكل كامل، أعقبته عملية هجومية نحو مناطق جديدة للتقدم فيها وطرد الدعم السريع منها.

ضبط أسلحة في الفاشر

من جهة أخرى أعلنت الفرقة السادسة التابعة للجيش السوداني بولاية شمال دارفور ضبط أسلحة متنوعة والقبض على عدد من عناصر الدعم التي حاولت التسلل إلى داخل الفاشر.

كما أشارت في بيان إلى مواصلة الدعم السريع عمليات استهداف المدنيين في الفاشر عبر المدفعية الثقيلة ما تسبب في مقتل سبعة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين.

وقبل أيام أعلن الجيش السيطرة على مناطق رئيسية جنوب غربي أم درمان، ما يعني الاقتراب الكامل من السيطرة على المنطقة برمتها.

أتى ذلك، بعدما حقق خلال الشهرين الماضيين مكاسب مهمة لاسيما في العاصمة الخرطوم، حيث سيطر على مواقع مهمة ومقرات وزارات وقنصليات.

يشار إلى أن الحرب المستمرة في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، أدت إلى كارثة إنسانية هائلة في البلد. إذ تسبب النزاع بسقوط عشرات آلاف القتلى، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، فيما غرقت أنحاء عدة من البلاد في المجاعة، وفق فرانس برس.