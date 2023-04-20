قوات الدعم السريع بالسودان: سلمنا الصليب الأحمر الدولي 27 جنديا مصريا

قالت قوات الدعم السريع السودانية، الخميس، إنها سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 27 جنديا مصريا كانت تحتجزهم.

واحتجزت قوات الدعم السريع الجنود بعدما اقتحمت قاعدة مروي الجوية بشمال السودان حيث كانوا يشاركون في تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين.

ولم يتسن لرويترز تأكيد ما إذا كان للجنة الدولية للصليب الأحمر دور في تسليم الجنود.

استقبلت مصر الأربعاء جنودها الذين كانت تحتجزهم قوات الدعم السريع في السودان، بعد سيطرتها على مطار مروي العسكري، والذي كان الجنود المصريون يتواجدون به للمشاركة في تدريبات عسكرية مع القوات المسلحة السودانية، بحسب بيان سابق للقوات المسلحة المصرية.

وقالت مصادر مصرية مطلعة إن وصول الجنود المصريين “جاء بعد اتصالات عسكرية وسياسية رفيعة المستوى، لضمان تأمين خروج جميع العناصر بشكل آمن”، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم من العاصمة السودانية؛ الخرطوم على متن طائرات عسكرية مصرية.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم نشر هويتها، أن «عودة الجنود جاءت على دفعتين»، وأن هؤلاء هم “كل الجنود الذين كانوا متواجدين في السودان للمشاركة في التدريبات”.