قوات الدعم السريع: سننقل الجنود المصريين من مطار مروي إلى الخرطوم

قالت قوات الدعم السريع السودانية في بيان (الأربعاء 19-4-2023) إنها ستنقل الجنود المصريين الذين كانوا بمطار مروي عند بدء القتال إلى الخرطوم.

وأضاف البيان إنه سيجري تسليم الجنود إلى القاهرة “متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقا للأوضاع التي تمر بها البلاد”.

تستمر المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الخامس على التوالي ، خاصة في محيط مقر القيادة العامة وسط العاصمة الخرطوم.

وقد أظهرت مشاهد جوية تصاعد سحب الدخان الكثيف في سماء العاصمة.

سبب عدم حسم المعارك

إلى ذلك أوضح الجيش سبب عدم حسمه المعارك بعد. وأكد، الأربعاء، أن قواته كان بإمكانها حسم المعركة بضربات جوية خلال ساعات، لكنه شدد على أن “الأولوية بالنسبة له تكمن في حفظ أرواح المدنيين”، لاسيما أن لقوات الدعم السريع قواعد وسط الأحياء السكنية.

كما أضاف في بيان: “كان من السهولة بمكان ضرب تجمعات المتمردين بالقوات الجوية داخل تمركزاتها وسط الخرطوم والقضاء على التمرد في ساعات، لكن لا يمكن للقوات المسلحة أن تسلك هذا المسلك وتضع حياة الناس على المحك، وهذا هو الفرق بين الجيوش الوطنية والميليشيات”.

فيما جدد الدعوة إلى أفراد الدعم السريع من أجل تسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية، و”الخروج من حالة التمرد هذه”، بعد أن تعهد سابقاً بسلامتهم.

أما عن المستجدات والاشتباكات في مقر القيادة العامة، فأوضح أن “القوات المسلحة تصدت لهجوم جديد على محيط القيادة وكبدت العدو خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير عدد من العربات القتالية”، وفق تعبيره.