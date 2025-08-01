قوات درع السودان تتعهد بفك حصار الفاشر

كشفت قوات درع السودان التابعة للجيش السوداني، عن عزمها فك حصار مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب السودان).

وقالت في بيان، “سنفك حصار الفاشر”.

ودعت قوى سياسية في السودان، الخميس، إلى فتح ممرات إنسانية لتوصيل الغذاء إلى مدينة الفاشر، ونددت باستمرار الحصار الذي تفرضه “قوات الدعم السريع” وتصاعد الهجمات.

كما قالت قوى سياسية ولجان مقاومة في بيان مشترك، إنها “تدين الحصار الوحشي على الفاشر”، واعتبرت ما يحدث جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وحمّلت القوى السياسية “قوات الدعم السريع مسؤولية القتل والتجويع، واستهداف المدنيين والمرافق الصحية والخدمية”.

كذلك، طالب البيان بضرورة وقف إطلاق النار في الفاشر فورا مع انسحاب “الدعم السريع” من محيط المدينة، إضافة إلى فتح ممرات إنسانية بإشراف دولي لتوصيل الغذاء والأدوية والمياه والوقود، وتأمين العمل الإنساني من دون عوائق.

وخلال الأيام القليلة الماضية، صعّدت قوات الدعم السريع من هجماتها على الفاشر، ولم تثمر جهود دولية في تحقيق هدنة إنسانية في المدينة المحاصرة منذ أكثر من عام لإدخال مساعدات إنسانية.

وتعيش مدينة الفاشر منذ أبريل/نيسان الماضي تحت حصار خانق فرضته قوات الدعم السريع، مما أدى إلى انهيار تام في الخدمات الصحية والغذائية.

وأصبحت الفاشر، أشبه بمدينة أشباح وسط أنقاض الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، وبدأت المجاعة الطاحنة تلوح في الأفق مع نفاد المواد الغذائية الأساسية الصالحة للأكل، وانعدام مياه الشرب النظيفة.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.