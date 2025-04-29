قوات روسيا تحاول إنشاء "منطقة عازلة" في سومي بأوكرانيا

قال حاكم منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية تحاول إنشاء “منطقة عازلة” في سومي لكنها لم تنجح في ذلك.

وذكر أوليه هريهوروف عبر تطبيق تيليغرام أن أربع قرى حدودية أصبحت في “المنطقة الرمادية” بسبب استمرار القتال، نافيا وقوع تلك القرى تحت السيطرة الروسية.

من جهة أخرى، قال الكرملين اليوم إن أوكرانيا لم ترد على العديد من العروض التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء مفاوضات سلام مباشرة وإنه لم يتضح بعد ما إذا كانت ستنضم إلى وقف إطلاق النار الذي أعلنه لمدة ثلاثة أيام الشهر المقبل.

وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “الرئيس بوتين هو من أكد مرارا أن روسيا مستعدة، دون أي شروط مسبقة، بدء عملية المفاوضات”. وأضاف “لم نتلق أي رد من نظام كييف حتى الآن”.

وأعلن بوتن أمس الاثنين وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في الحرب في أوكرانيا من الثامن إلى العاشر من مايو أيار، وهو الموعد الذي تخطط فيه روسيا لإقامة احتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وردت أوكرانيا بالتساؤل عن سبب عدم موافقة موسكو على دعوتها لوقف لإطلاق نار يستمر 30 يوما على الأقل ويبدأ على الفور.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي “نقدر حياة الناس لا المسيرات”.

وقال بيسكوف إن “من الصعب للغاية فهم” ما إذا كانت أوكرانيا تنوي الانضمام إلى وقف إطلاق النار.