قوة إسرائيلية تتوغل في قرية الحانوت بريف القنيطرة جنوبي سوريا

منذ 36 دقيقة
قال مصدر محلي للجزيرة إن قوة إسرائيلية تضم نحو 10 عربات عسكرية توغلت صباح اليوم الأحد في قرية الحانوت بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وأضاف المصدر أن قوة الاحتلال المتوغلة أقامت حاجزا عسكريا بين قريتي الحانوت وصيدا الجولان، وشرعت في تفتيش المركبات والمارة من أهالي المنطقة، مشيرا إلى أن ضابطا إسرائيليا يتحدث العربية استجوب عددا من الشبان بشأن وجود أسلحة أو نقاط أمنية في محيط القرية.

وتابع أن القوة الإسرائيلية دخلت الأراضي السورية عبر بوابة الحانوت المتاخمة للجولان المحتل، وفتشت مواقع سرية عسكرية سورية قديمة، قبل أن تنسحب لاحقا إلى مواقع تمركزها على الحدود.

ولم يصدر عن الجانب السوري أو قوات الأمم المتحدة المنتشرة في المنطقة أي تعليق على التوغل الإسرائيلي الجديد.

وعقب الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر العام الماضي أنهت إسرائيل العمل باتفاقية فض الاشتباك مع سوريا، واحتلت المنطقة العازلة بين الجولان المحتل والأراضي السورية المحررة وجبل الشيخ، كما نفذت اعتداءات واسعة، وتدخلت لدعم مسلحين مناوئين للحكومة في السويداء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس السبت إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق التي احتلها حديثا في جنوب سوريا، بما في ذلك جبل الشيخ.

وعلل نتنياهو قراره بالرغبة في إبرام اتفاق مع السلطات السورية يضمن جعل مناطق جنوب غرب سوريا منزوعة السلاح وضمان أمن الدروز.

وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن جهود التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل تعثرت في اللحظات الأخيرة بسبب طلب إسرائيل السماح لها بفتح “ممر إنساني” إلى محافظة السويداء.

    المصدر :
  • الجزيرة

