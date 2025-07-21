قوة إسرائيلية تختطف الدكتور مروان الهمص من أمام مستشفى الصليب الأحمر في غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوة إسرائيلية متخفية اعتقلت مروان الهمص، المسؤول الكبير في الوزارة، خارج المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنوب قطاع غزة اليوم الاثنين.

وبحسب الوزارة، كان الهمص، المكلف بإدارة ملف المستشفيات الميدانية بالقطاع، في طريقه لزيارة المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر في شمال رفح عندما أقدمت قوة إسرائيلية على “اختطافه” بعد إطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة مدني آخر بالقرب منه.

وأدانت وزارة الصحة في القطاع بشدة هذه الجريمة، ووصفت اختطاف الدكتور الهمص بأنه استهداف مُتعمَّد لصوت المرضى والجوعى والمعذبين في غزة ، مشيرة إلى أن الهدف هو إسكات الحقيقة وحجب معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

وأكدت وزارة الصحة أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وحرية التعبير وللعمل الإنساني ، وطالبت بالإفراج الفوري عن الدكتور الهمص دون شروط.

وقال مسعفون إن الشهيد صحفي محلي كان يصور مقابلة مع الهمص عندما حدثت الواقعة.

وخلال الحرب المستمرة منذ 21 شهرا على غزة، داهمت إسرائيل مستشفيات في أنحاء القطاع وهاجمتها، واتهمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) باستخدامها لأغراض عسكرية، وهو اتهام تنفيه الحركة. إلا أن إرسال قوات سرية لتنفيذ اعتقالات حدث نادر.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول في حركة “حماس” لوكالة “شهاب” أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور الهمص، مشيرا إلى أن هذه الجريمة تشمل قتل مدنيين وخطف طبيب مدني محمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، مما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد وإصابة أكثر من 198 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.