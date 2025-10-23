الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قوة دولية متعددة الجنسيات لإدارة غزة… ونتنياهو يرفض مشاركة تركيا

منذ ساعة واحدة
الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة

الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة

A A A
طباعة المقال

في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، تتجه الأنظار نحو القوة الدولية المزمع نشرها لإدارة الأمن في قطاع غزة لفترة انتقالية. وأكد ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، أن القاهرة تصر على منح هذه القوة “حصانة أممية” وتفويضًا من مجلس الأمن لإضفاء الشرعية الدولية على انتشارها.

ومن المتوقع أن تتألف القوة من نحو 4000 جندي، مع مشاركة محتملة لمصر وتركيا وأذربيجان وإندونيسيا، إضافة إلى إمكانية انضمام الأردن وقطر والإمارات والمغرب.

في المقابل، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه لأي مشاركة تركية ضمن هذه القوة، وذلك خلال لقائه نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس في القدس، حيث ناقشا خطط “اليوم التالي” لإنهاء الحرب في غزة وضمان استقرار القطاع.

    المزيد من أخبار العالم

    المؤشر نيكي الياباني
    مؤشر نيكي يهبط بأكثر من 1% تحت ضغط جني الأرباح بعد انتخاب تاكايتشي
    واجهة مصنع أمريكي لتصنيع سيارات فولفو في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية -رويترز
    فولفو تحقق نمواً طفيفاً في أرباح الربع الثالث رغم تحديات الرسوم الأمريكية
    رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. رويترز
    مودي يشارك في قمة آسيان عن بعد ويغلق باب لقاء ترامب

    الأكثر قراءة

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
    على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت
    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
    مبنى وزارة العدل في لبنان
    فضل شاكر من القضاء العسكري إلى المدني.. هل يُعطّل ملف "هلال حمود" إطلاق سراحه؟