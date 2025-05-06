قيادي حوثي يؤكد مواصلة الهجمات على إسرائيل دعما لغزة

دعا القيادي الحوثي مهدي المشاط الاسرائيليين ،إلى “البقاء في الملاجئ”، في أول تأكيد على أن الجماعة ستواصل الهجمات على إسرائيل، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف الهجمات الأمريكية على اليمن.

ونقلت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، الثلاثاء، عن مشاط قوله إن الحركة المتحالفة مع ايران ستواصل هجماتها دعما لغزة.

“غادروا إلى أوطانكم”

وأضاف مخاطبا الإسرائيليين: “من الآن وصاعدا، الزموا الملاجئ، أو غادروا إلى أوطانكم فورا؛ فلن يكون بمقدور حكومتكم الفاشلة حمايتُكم بعد اليوم”، على حد تعبيره.

وتابع “أي عدوانٍ لن يثني اليمن عن قراره المحق في مساندة الأشقاء في فلسطين، حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة”، وفق قوله.

ضمان حرية الملاحة

وأعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي الثلاثاء أن الحوثيين في اليمن والولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بعيد إعلان دونالد ترامب وقف الضربات الأمريكية.

وقال الوزير العماني “بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عمان أخيراً مع الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المعنية في صنعاء (…) بهدف تحقيق خفض التصعيد، فقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين”، مضيفاً “في المستقبل لن يستهدف أي منهما الآخر بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب”.

وأضاف الوسيط العماني أن وقف إطلاق النار سيتيح “ضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بشكل مفاجئ الثلاثاء وقف العملية العسكرية على اليمن، قائلا إن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

وجاء الإعلان بعد ساعات من غارات إسرائيلية دمّرت مطار صنعاء الدولي، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.