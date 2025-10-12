قيادي في حماس: تبادل الرهائن في غزة سيبدأ صباح الاثنين وفق الاتفاق الموقّع

أفاد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان السبت، بأن الإفراج عن 48 رهينة، أغلبهم من الإسرائيليين، في قطاع غزة سيبدأ صباح الاثنين وفق ما تم الاتفاق عليه.

وقال أسامة حمدان في مقابلة مع وكالة فرانس برس: «حسب الاتفاق الموقع، تبادل الأسرى سيبدأ الاثنين صباحاً كما هو متفق عليه، ولا جديد أكثر على هذا الموضوع». وأضاف أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، لم تُبلغ بعد قيادة الحركة بأي ترتيبات إجرائية لتسليم الرهائن، بما في ذلك تحديد الأماكن، وأن بعض الأسماء لم تتجاوب إسرائيل بعد بشأن الإفراج عنها.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من قوائم الرهائن المتفق عليها بحلول مساء السبت أو صباح الأحد. كما أفاد حمدان بأن الاتفاق ينص على فتح خمسة منافذ لإدخال المساعدات الإنسانية، وسيعاد فتح معبر رفح بين غزة ومصر أمام حركة الأفراد في الاتجاهين اعتباراً من الأربعاء القادم.

وكانت إيطاليا أعلنت أن المعبر سيُفتح الثلاثاء تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية وبمشاركة عناصر شرطة من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وتنص بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس على تبادل 47 رهينة متبقين من أصل 251 احتُجزوا منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، إضافة إلى رفات رهينة محتجز عام 2014، مقابل الإفراج عن 250 معتقلاً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد، و1700 معتقل من غزة منذ اندلاع الحرب، على أن يتم ذلك بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الـ250 معتقلاً المقرر الإفراج عنهم، لكنها لم تتضمن أسماء بعض القيادات الفلسطينية البارزة مثل مروان البرغوثي، أحمد سعدات، وحسن سلامة، والتي طالبت حماس بالإفراج عنها.