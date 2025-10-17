قيادي في حماس لرويترز: لا أستطيع قول نعم أو لا بشأن التخلي عن السلاح

تحدث قيادي في حماس، الجمعة، عن موضوع سلاح الحركة، الذي يعد نقطة خلاف رئيسية في اتفاق غزة.

وقال عضو المكتب السياسي في حماس محمد نزال لـ”رويترز”: “لا أستطيع الإجابة بنعم أو لا على ما إذا كانت حماس ستتخلى عن السلاح”.

واستطرد نزال: “موضوع السلاح موضوع وطني عام ولا يتعلق بحماس فقط، فهناك فصائل أخرى فاعلة على الأرض لديها سلاح”.

وتعكس مواقف حماس الصعوبات التي تواجه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنهاء حرب غزة التي استمرت عامين وقتل خلالها عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وأكد القيادي أن حماس “ستكون موجودة على الأرض” خلال فترة انتقالية تقودها إدارة من التكنوقراط.

وقال: “وجود الحركة على الأرض مهم لحماية شاحنات المساعدات من اللصوص والعصابات المسلحة”.

ومن جهة اخرى، شدد نزال على ضرورة إجراء انتخابات عامة بعد المرحلة الانتقالية.

وقال: “حماس تريد هدنة تتراوح بين 3 و5 سنوات لإعادة بناء قطاع غزة وليس للاستعداد لحرب قادمة”.

ودعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، حركة حماس إلى إلقاء سلاحها، مشيرا إلى أن هذه العملية لا تحتاج إلى تدخل الجيش الأميركي.

وقال ترامب للصحفيين: “نريد من حركة حماس نزع سلاحها”.

وأضاف الرئيس الأميركي أن “نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأميركي”.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق، الأربعاء، إنه قد يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف العمل العسكري في غزة “إذا لم تلتزم حركة حماس بجانبها من اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف ترامب في تصريح لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، أن القوات الإسرائيلية “يمكن أن تعود إلى الشوارع (في غزة) بمجرد أن أنطق بالكلمة”.

وتابع: “ما يحدث مع حماس سيتم حسمه بسرعة”.