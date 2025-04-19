كابول تعبر عن قلقها بسبب ترحيل باكستان لآلاف الأفغان

ذكر بيان أن القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان الأفغانية عبر اليوم السبت عن “قلقه وأسفه” حيال ترحيل عشرات الآلاف من الأفغان، وذلك خلال اجتماع نادر مع وزير الخارجية الباكستاني.

وقال مسؤول كبير أمس الجمعة إن باكستان رحلت أكثر من 80 ألف مواطن أفغاني منذ نهاية مارس آذار، وذلك في إطار حملة متجددة لإعادة الأفغان إلى وطنهم بدأت في عام 2023.

لكن اجتماع اليوم السبت يمثل انفراجة محتملة في العلاقات بين البلدين المتجاورين، اللذين نشبت اشتباكات عنيفة بين قواتهما في الشهور القليلة الماضية. وتقول إسلام اباد إن مسلحين إسلاميين نفذوا هجمات في باكستان يحتمون بملاذات آمنة في أفغانستان، وهو ما تنفيه كابول.

وسافر وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى كابول في زيارة استغرقت يوما واحدا لمناقشة قضايا الأمن والتجارة، وهي أول زيارة من نوعها تجريها باكستان منذ عام 2022.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي في بيان إنه “عبر عن قلقه العميق وحزنه إزاء وضع المهاجرين الأفغان في باكستان وترحيلهم القسري”

وأضاف البيان أنه “حث بقوة المسؤولين الباكستانيين على منع انتهاك حقوق الأفغان المقيمين في باكستان أو الوافدين إليها”، مشيرا إلى أنه ناقش أيضا تعزيز التجارة الثنائية وضمان أن يتمكن الأفغان العائدون من أخذ الأموال التي جنوها من ممتلكاتهم في باكستان معهم.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن دار “أكد على الأهمية القصوى لمعالجة جميع القضايا ذات الصلة، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن وإدارة الحدود، من أجل الاستفادة الكاملة من إمكانيات التجارة والتواصل الإقليمي”.

وتصاعدت التوترات بين البلدين إذ شنت باكستان غارات جوية على الأراضي الأفغانية العام الماضي، وأُغلق معبر حدودي رئيسي بين البلدين لمدة شهر تقريبا في فبراير شباط وسط اشتباكات بين قوات من الجانبين.