كارثة تلوح في الأفق.. “كورونا” والسجون الأميركية

قال مسؤول نقابي كبير في قطاع السجون الأميركية، الاثنين، إن مكتب السجون الاتحادي لا يزال ينقل بعض السجناء من مرافق احتجاز بأماكن ظهر بها فيروس كورونا، مثل مدينة نيويورك، إلى سجون أخرى رغم اكتشاف إصابة 3 سجناء بالفيروس مطلع هذا الأسبوع.

ودعا رئيس نقابة العاملين بأحد مجمعات السجون المحلية، شين فاوسي، وزير العدل، وليام بار، إلى اتخاذ إجراء “لم يسبق له مثيل” بوقف حركة انتقال السجناء بين كل السجون بصورة مؤقتة إلى أن يتم احتواء الفيروس.

وأوضح “بعد الإرشادات التي ظهرت خلال إفادات صحفية بالبيت الأبيض، أناشد وزير العدل الأميركي بوقف جميع تحركات السجناء وأن يبقوا في أماكنهم لمدة تتراوح بين 14 و21 يوما على الأقل”.

كان مكتب السجون الاتحادي، الذي يدير 122 منشأة، اتخذ بعض التدابير الاحترازية منها تعليق الزيارات للمساجين.

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، أنه يفكر في إصدار أمر تنفيذي يسمح للمكتب بالإفراج عن بعض “السجناء الذين لا يحتوي سجلهم على أي نوع من العنف”.