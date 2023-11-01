كارثة جديدة.. المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة يتوقف عن العمل

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني (الأربعاء 1-11-2023) أن المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في قطاع غزة توقف عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وقال صبحي سكيك مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في مؤتمر صحفي بثته قناة الجزيرة إن المستشفى، الذي يعالج مرضى السرطان بشكل رئيسي، توقف عن العمل بعد نفاد الوقود.

وأضاف سكيك “نقول للعالم لا تتركوا مرضى السرطان للموت المحقق بسبب خروج المستشفى عن الخدمة”.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان “توقف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل، جراء قصفه من قبل قوات الاحتلال أمس وأول أمس، ونفاذ الوقود فيه بشكل كامل” وأضافت أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل في القطاع إلى 16 من أصل 35.

وقالت في بيان إن “حياة 70 مريضا بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير”.

وأضافت “يبلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة نحو 2000 مريض، يعيشون في ظروف صحية كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ونزوح عدد كبير”.

وبعدما هاجم مقاتلو حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وقتلوا 1400 شخص، ردت إسرائيل بفرض حصار كامل على غزة وقصفها بشكل عنيف ونفذت عمليات توغل.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس، لكن الظروف الإنسانية الصعبة في غزة أثارت قلقا كبيرا في أنحاء العالم مع نفاد الغذاء والوقود ومياه الشرب والأدوية والصعوبات الهائلة التي تواجهها المستشفيات لعلاج المصابين.

وقالت وزارة الصحة في القطاع إن عدد القتلى في غزة بلغ اليوم الأربعاء 8796 فلسطينيا، من بينهم 3648 طفلا.