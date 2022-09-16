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كارثة مبنى اللوبيدة في العاصمة الأردنية.. أعداد القتلى إلى ازدياد

منذ دقيقتين
آثار انهيار مبنى اللوبيدة في العاصمة الأردنية

آثار انهيار مبنى اللوبيدة في العاصمة الأردنية (رويترز)

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قالت السلطات الأردنية (الجمعة 16-9-2022) إن عدد قتلى انهيار مبنى سكني في العاصمة عمان هذا الأسبوع ارتفع إلى 13، بعد العثور على مزيد من الجثث.

وكان 25 شخصا على الأقل في مبنى سكني متداع في حي اللويبدة في عمان عندما انهار يوم الثلاثاء.

وعمل رجال الإنقاذ منذ ذلك الحين على إزالة الأسطح الخرسانية المنهارة ورفع الأنقاض في محاولة يائسة للبحث عن ناجين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مديرية الأمن العام قولها اليوم الجمعة إنه تم انتشال ثلاث جثث أخرى من تحت الأنقاض، مضيفة أن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا في الواقعة.

ويشارك أكثر من 350 من عمال الدفاع المدني بجانب طائرات مسيرة وكلاب بوليسية في عملية الإنقاذ، والتي ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنها ستتواصل حتى يتم التعرف على مصير جميع من كانوا في المبنى.

وأمر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بإجراء تحقيق، بينما ألقى المسؤولون باللوم على تدهور حالة البناية.

    المصدر :
  • رويترز

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