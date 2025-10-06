الأثنين 14 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كاردينال كبير في الفاتيكان: إسرائيل ترتكب مجزرة في غزة

منذ 38 دقيقة
أمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين

أمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين

A A A
طباعة المقال

انتقد كبير دبلوماسيي الفاتيكان بشدة المجزرة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة في تعليقات نُشرت اليوم الاثنين، وهي واحدة من أقوى التعليقات التي تصدرها الكنيسة الكاثوليكية للتنديد بالحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وقال بيترو بارولين، أمين سر دولة الفاتيكان وأحد كبار نواب البابا ليو “الدفاع عن النفس هو حق، ولكن يجب أن يراعي معيار التناسب”.

وأضاف “يبدو واضحا أن الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي للقضاء على مسلحي حماس تتجاهل أن أمامه شعبا أعزل منهك القوى، في أرض دُمرت مبانيها”.

وقال بارولين لوسائل الإعلام التابعة للفاتيكان “يبدو واضحا أن الأسرة الدولية عاجزة، وأن الدول القادرة على التأثير لم تفعل شيئا حتى الآن لوقف المجزرة”.

وعادة ما يستخدم الفاتيكان، الذي لديه سفارات في عدد من العواصم، لغة حذرة عند تناول النزاعات، مفضلا تجنب التغطيات الصحفية والعمل في هدوء.

لكن البابا ليو، الذي انتخب في مايو أيار بعد وفاة البابا فرنسيس، صعد من انتقاده للحملة الإسرائيلية على غزة.

وحث إسرائيل على السماح بدخول المزيد من المساعدات وأثار قضية غزة في اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في سبتمبر أيلول.

وأضاف الكاردينال بارولين “لا يكفي أن تقول (الأسرة الدولية) إن ما يحدث غير مقبول ثم تسمح باستمراره. عليها أن تطرح أسئلة جدية حول مشروعية استمرار تزويد الأطراف بالسلاح الذي يُستخدم ضد المدنيين”. ولم يذكر أي دول بالاسم.

وتقول السلطات الصحية في غزة، إن الحرب الإسرائيلية أدت إلى استشهاد أكثر من 67000 شخص في القطاع، معظمهم من المدنيين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البورصة في الخليج
تراجع معظم أسواق الخليج.. إليكم التفاصيل
وزارة الخارجية البريطانية
غزة تحت القصف
الخارجية البريطانية: ندعم عددا من المواطنين المحتجزين في إسرائيل
وول ستريت
مؤشرات وول ستريت تفتح على ارتفاع

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحضروا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا التاريخ!
الفنان فضل شاكر
الفنان فضل شاكر يسلّم نفسه للجيش اللبناني
الفنان فضل شاكر
"يا غايب".. محاكمة فضل شاكر الأخيرة فهل يكتب القضاء العودة من الغياب؟