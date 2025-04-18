كارني: الصين تمثل تهديدا جيوسياسيا لكندا

علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن الصين هي أحد أكبر التهديدات فيما يتعلق بالتدخل الأجنبي في كندا.

وفي مناظرة أمس الخميس قبل انتخابات 28 أبريل نيسان طُلب من كارني أن يحدد أكبر تهديد أمني لكندا فقال “الصين”.

وحين طُلب منه الإسهاب في تفاصيل في مؤتمر صحفي في شلالات نياجرا اليوم الجمعة، قال كارني إن على كندا مواجهة تهديدات التدخل الخارجي الصيني. وانتقد الصين لشراكتها مع روسيا في الحرب مع أوكرانيا، وقال إنها تشكل تهديدا لآسيا الأوسع نطاقا وتايوان بخاصة.

وقال كارني إن الصين هي أكبر تهديد “من الناحية الجيوسياسية”.

وأضاف “نتخذ إجراءات لمواجهة هذا”.

ولم ترد السفارة الصينية في أوتاوا بعد على طلب التعليق.

ويتصدر الحزب الليبرالي بزعامة كارني استطلاعات الرأي مع دخول الحملة الانتخابية مرحلتها الأخيرة.

وتخوض كندا أيضا حربا تجارية مع الولايات المتحدة حليفتها منذ فترة طويلة. وفرضت كندا رسوما جمركية مضادة على السلع الأمريكية ردا على رسوم واشنطن على السيارات الكندية والصلب والألمنيوم وسلع لا تشملها اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.