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كارني يطالب بتغيير اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وأمريكا والمكسيك

منذ 6 دقائق
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. رويترز

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. رويترز

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قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه يتعين تغيير بعض جوانب اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك التي وُقعت خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في الوقت الذي أثار فيه ترامب مسألة معاودة التفاوض على الاتفاقية التي ستخضع للمراجعة العام المقبل.

وأدلى كارني وترامب بهذه التعليقات خلال اجتماعهما في البيت الأبيض لمناقشة التجارة وقضايا أخرى.

وأكد كارني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن كندا لن تكون أبدا للبيع.

ورد ترامب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض قائلا “لا تقل أبدا”.

وأشار الرئيس الأمريكي مرارا إلى أن كندا قد تصبح الولاية الحادية والخمسين في الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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