كارين جان بيير: البيت الأبيض على علم بالاتهامات الموجهة لمجموعة أداني

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الخميس “إن الإدارة الأمريكية على علم بالاتهامات الموجهة للملياردير جوتام أداني رئيس مجموعة أداني الهندية”.

ووجهت اتهامات في نيويورك لرئيس المجموعة تتعلق بدوره في مخطط للرشوة والاحتيال بمليارات الدولارات.

وقالت السلطات الاتحادية إن أداني وسبعة متهمين آخرين، من بينهم ابن أخيه ساجار أداني، وافقوا على دفع رشاوي بنحو 265 مليون دولار لمسؤولين بالحكومة الهندية للحصول على عقود من المتوقع أن تدر ربحا بقيمة اثنين مليار دولار على مدى 20 عاما، وتطوير أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الهند.