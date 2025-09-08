الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
كازاخستان والعراق وروسيا والإمارات تتصدر جدول أوبك الجديد لتعويض الإنتاج الزائد

منذ دقيقتان
شعار أوبك على مقرها في فيينا

أصدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الاثنين، جدول تعويضات لستة من أعضائها يغطي الفترة من الشهر الماضي وحتى يونيو حزيران من العام المقبل لتعويض الإنتاج الزائد عن المستهدف.

ويشير الجدول إلى أنه يتعين على الأعضاء إجمالا تقديم تخفيضات شهرية بين 190 و829 ألف برميل يوميا للامتثال لأهداف الإنتاج.

وتظهر البيانات أن السعودية والجزائر هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم يُطلب منهما تقديم تخفيضات تعويضية.

واتفقت مجموعة تضم ثمانية منتجين من أوبك على رفع مستهدفات الإنتاج 137 ألف برميل يوميا لشهر أكتوبر تشرين الأول، وبالتالي البدء في إلغاء شريحة من التخفيضات حجمها 1.65 مليون برميل يوميا قبل الموعد المحدد. ويأتي ذلك بعد أن رفعت المجموعة أهداف الإنتاج المستهدفة 2.5 مليون برميل يوميا بين أبريل نيسان وسبتمبر أيلول.

ويتعين على كازاخستان تنفيذ الجزء الأكبر من التخفيضات التعويضية، بعد أن دأبت على تجاوز حصتها الإنتاجية، ويليها في ذلك العراق وروسيا والإمارات.

    المصدر :
  • رويترز

