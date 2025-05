كالاس تدعو إيران إلى وقف دعمها العسكري لروسيا

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى خفض حدة التوتر في المنطقة، ووقف الدعم العسكري لروسيا.

وأكدت كالاس في أول اتصال هاتفي مع عراقجي منذ توليها منصبها، أن مستقبل العلاقات بين طهران وبروكسل مرهون بإحراز تقدم في عدد من الملفات، أبرزها البرنامج النووي وحقوق الإنسان.

وشددت كالاس، في منشور على منصة “إكس”، على دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الدبلوماسية بشأن برنامج إيران النووي، وكذلك لخفض التوترات في المنطقة، مشيرة إلى أهمية الحوار من أجل تحقيق الاستقرار.

وأعربت عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء أوضاع حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك قضايا المعتقلين من مواطني الدول الأوروبية.

Spoke with Iranian FM @araghchi to stress EU support for diplomacy on the nuclear issue and regional de-escalation.

I called on Iran to stop military support to Russia and raised concerns over detained EU citizens and human rights.

EU-Iran ties hinge on progress in all areas. pic.twitter.com/VJ9si1I0zg

