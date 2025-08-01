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كالاس: تسليح أوكرانيا والعقوبات على روسيا أسرع طريق لإنهاء الحرب

منذ ساعة واحدة
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس

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اعتبرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الجمعة، أن تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات قاسية على روسيا هما أسرع طريق لإنهاء الحرب.

وكتبت في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»: «تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات أشد على روسيا أسرع طريق لإنهاء الحرب»، مضيفة أن تسليم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا بشكل عاجل هو أولويتنا.

كما وصفت الضربات الروسية على مدن أوكرانيا بأنه «عمل منحط، وهدفها قتل المدنيين».

وأمس الخميس، وصف الرئيس الأميركي ترامب الضربات التي شنتها القوات الروسية ليل الأربعاء-الخميس على أوكرانيا وأوقعت ما لا يقل عن 16 قتيلا بأنها «مثيرة للاشمئزاز»، مؤكدا عزمه على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لجارتها.

وقال ترامب للصحافيين: «أعتقد أن ما يفعلونه مثير للاشمئزاز»، مضيفا: «سنفرض عقوبات. لا أعلم إن كانت العقوبات تزعجه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لكننا سنفرضها».

كما أعلن الرئيس الأميركي أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روسيا حال انتهاء مهمته في الشرق الأوسط. وسبق لويتكوف أن التقى مرات عدة بالرئيس الروسي.

وكان ترامب أمهل روسيا حتى نهاية الأسبوع المقبل (8 أغسطس) لوقف القتال في أوكرانيا، وذلك تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.

ويدرس الرئيس الأميركي حاليا فرض عقوبات «ثانوية» على روسيا وهي عقوبات تستهدف عمليا الدول التي تشتري من موسكو النفط تحديدا، وذلك بهدف تجفيف هذا المصدر الأساسي لإيرادات آلة الحرب الروسية.

وإثر عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني، أعرب ترامب عن استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي وحاول التقارب معه وانتقد المساعدات الضخمة التي قدمتها واشنطن لكييف في عهد سلفه جو بايدن.

لكنّ ترامب أعرب منذ ذلك الحين عن “خيبة أمل” من بوتين الذي لم يوافق على وقف لإطلاق النار تطمح إليه كييف وواشنطن.

    المصدر :
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