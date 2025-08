كالاس: تسليح أوكرانيا والعقوبات على روسيا أسرع طريق لإنهاء الحرب

اعتبرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الجمعة، أن تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات قاسية على روسيا هما أسرع طريق لإنهاء الحرب.

وكتبت في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»: «تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات أشد على روسيا أسرع طريق لإنهاء الحرب»، مضيفة أن تسليم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا بشكل عاجل هو أولويتنا.

Russian strikes on Ukraine’s cities are depraved, meant to kill civilians.

Flags are flying at half-mast to mourn the victims.

More weapons for Ukraine and tougher sanctions on Russia are the fastest way to end the war.

Getting more air defenses to Ukraine fast is our priority. pic.twitter.com/NXlVOdzqr9

