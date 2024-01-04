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"كانوا في عداد المفقودين".. ارتفاع حصيلة الرهائن المحتجزين في غزة

منذ 9 دقائق
صور لرهائن لدى حماس

صور لرهائن لدى حماس

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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، أن ثلاثة إسرائيليين اعتبروا في عداد المفقودين منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، محتجزون كرهائن في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري للصحافيين إن “ثلاثة إسرائيليين كانوا في عداد المفقودين يعتبرون حاليا ضمن الرهائن وقد تم إبلاغ عائلاتهم” بالأمر.

بذلك يرتفع عدد الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم تشرين الأول/أكتوبر إلى 132 شخصا، بناء على الأرقام الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين.

“تأجيل أي مفاوضات”
كما تم تأجيل أي مفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى “لحين إشعار آخر بعد اغتيال العاروري”، بحسب مصادرنا.

يذكر أن حماس نفذت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما على جنوب إسرائيل أودى بنحو 1200 شخص.

وترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف عنيف يترافق منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر مع هجوم بري في قطاع غزة، ما أدى الى مقتل 22438 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

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