الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كايا كالاس: التكتل بدأ تمويل محكمة خاصة لمقاضاة روسيا

منذ 15 دقيقة
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس

A A A
طباعة المقال

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين “إن التكتل بدأ تمويل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار آخرين بتهمة ارتكاب جريمة عدوان ضد أوكرانيا، ودعت الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو الاتحاد”.

وأضافت كالاس خلال مؤتمر صحفي في كييف إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “لقد أنشأنا هذه المحكمة الخاصة لجرائم العدوان، لكننا نقدم الآن أيضا التمويل لهذه المحكمة”.

ومضت قائلة “ندعو كذلك الدول الأعضاء الأخرى والبلدان والمشاركين إلى تمويلها حتى يتسنى بدء العمل فعليا بشكل كامل لأنه بدون المساءلة لا يوجد سلام عادل ودائم”.

وردا على سؤال بشأن صواريخ توماهوك الأمريكية التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا إنه قد يرسلها إلى أوكرانيا إذا لم تتم تسوية الحرب، قالت كالاس إن الأمر متروك لكييف لتقرر ما إذا كانت بحاجة إليها للدفاع عن نفسها.

وأضافت “ليس من شأننا أن نقرر ما تحتاجه أوكرانيا حقا، بل مسؤوليتها هي أن تحدد احتياجاتها”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدولار الأمريكي
الدولار يصعد بعد تراجع حدة التوتر التجاري مع الصين
صورة جماعية للقادة والزعماء المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام (الفرنسية)
الوسطاء مصر وقطر وتركيا يوقعون مع ترامب وثيقة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -رويترز
زيلينسكي: سأجتمع مع ترامب في واشنطن يوم الجمعة

الأكثر قراءة

تظاهرة في لندن دعماً لغزة
غزة تلقّن إيران درساً!
أضرار في جرافات في جنوب لبنان بعد غارات جوية إسرائيلية
تغيير قواعد اللعبة.. "اقتصاد الحزب الموازي" في مرمى إسرائيل
استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي
استشهاد صالح الجعفراوي.. عدسة لم تخف الموت في سبيل الحقيقة