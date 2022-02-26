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كذبة روسية جديدة.. البنتاغون ينفي مشاركته في العمليات البحرية الأوكرانية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - فبراير - 2022 12:39 صباحًا
البنتاغون

البنتاغون

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نفت الولايات المتحدة الأمريكية مزاعم موسكو، بضلوعها بأي شكل من الأشكال في العمليات البحرية الأوكرانية بالقرب من جزيرة زميني في البحر الأسود جنوبي أوكرانيا.

ووصف المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في تغريدة عبر تويتر هذه الادعاءات بالكاذبة، مؤكدا أن واشنطن لم تقدم المعلومات أو أي دعم آخر في تلك العملية وأن هذه كذبة جديدة من وزارة الدفاع الروسية.

وأعلنت الدول الغربية، لا سيّما الولايات المتحدة، استمرارها بتزويد أوكرانيا بالمساعدة خصوصا في مجال الأسلحة والذخيرة، منذ بدء الغزو الروسي.

وكان مسؤول رفيع في البنتاغون قال، السبت، إن حزمة المساعدات الأميركية لأوكرانيا تضمنت صواريخ جافلين المضادة للدروع، لدعم الدفاعات الأوكرانية ضد الغزو الروسي.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أعلن في وقت سابق، السبت، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 350 مليون دولار لصد الغزو الروسي.

وقال بلينكن في بيان “هذه الحزمة ستشمل وسائل عسكرية دفاعية جديدة لمساعدة أوكرانيا على مواجهة تهديدات المدرعات والمقاتلات والمروحيات والتهديدات الأخرى”.

يذكر أن روسيا تستخدم في أوكرانيا “أكثر من 50%” من القوات التي حشدتها على الحدود وتبدو “محبطة بشكل متزايد” من المقاومة الصلبة التي يبديها الجيش الأوكراني، وفق ما أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية.

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