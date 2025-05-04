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كبير أساقفة نيويورك: صورة ترامب الباباوية بالذكاء الاصطناعي ليست "أمراً جيداً"

منذ 7 دقائق
الكردينال الأمريكي تيموثي دولان

الكردينال الأمريكي تيموثي دولان

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قال الكردينال الأمريكي تيموثي دولان، اليوم الأحد، إن نشر الرئيس دونالد ترامب صورة له مُولدة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها بزي البابا لم يكن “أمرا جيدا”، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان ينبغي للبيت الأبيض الاعتذار للكاثوليك المُستاءين.

جاء هذا ردا على سؤال وجه إلى دولان، كبير أساقفة نيويورك، على هامش حضوره قداسا في كنيسة بروما قبل بدء اجتماع سري يوم الأربعاء، حينما سينتخب هو وكرادلة آخرون دون سن الثمانين خليفة للبابا فرنسيس.

ونشر ترامب، وهو ليس كاثوليكيا ولا يرتاد الكنيسة بانتظام، الصورة على منصته “سوشيال تروث” في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد أقل من أسبوع من حضوره جنازة البابا فرنسيس، الذي توفي عن عمر يناهز 88 عاما الشهر الماضي.

ثم أعاد البيت الأبيض نشر الصورة على حسابه الرسمي بمنصة إكس.

وقال دولان قبل القداس ردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن هذه الصورة “لم يكن الأمر جيدا… آمل ألا يكون له (ترامب) أي علاقة بذلك”.

وعندما سأله أحد المراسلين إن كان قد شعر بالإهانة، قال دولان “حسنا، كما تعلم، لم يكن الأمر جيدا”.

ثم انتقل إلى الإيطالية، وقال إنها “بروتا فيجورا”، وهي عبارة عامية تُستخدم عندما يقوم شخص ما بعمل محرج أو يُظهره بمظهر سيئ.

وعندما سُئل بعد القداس عما إذا كان ينبغي حذف المنشور، وما إذا كان من المناسب تقديم اعتذار من ترامب أو البيت الأبيض، قال دولان بالإيطالية “من يدري؟” ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

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