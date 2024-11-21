كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا وإسرائيل تعترض صاروخًا من غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها استهدافت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا في جباليا شمالي القطاع، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة.

وبحسب بيان لكتائب القسام فقد استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة تاندوم قرب منطقة الصفطاوي في جباليا، كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت -بالتعاون مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى– جنود الاحتلال الإسرائيلي وموقع أبو عريبان في محور نتساريم بقذائف هاون.

من ناحيته، أعلن جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة على المستوطنات المحاذية، وذلك رغم الإبادة الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين منذ أكثر من 13 شهرا.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت تفعيل صفارات الإنذار في كرم أبو سالم بغلاف غزة.

ورغم استمرارها في حرب الإبادة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن إسرائيل تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة، لا سيما استعادة الأسرى من القطاع والقضاء تماما على قدرات حركة حماس.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.