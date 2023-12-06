كتائب القسام تعلن عن استهدف آليات وتفجر عبوات ناسفة بجيش الاحتلال

أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت الأربعاء نحو 20 آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفجرت عبوات ناسفة في جنود خلال معارك مع قوات الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة وفي بيت لاهيا شماله.

ونشرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلسلة من البيانات عبر تطبيق تليغرام استعرضت فيها عملياتها ضد قوات الاحتلال بالقطاع في اليوم الـ61 للحرب.

ففي محور شرق خان يونس (جنوبي قطاع غزة) التي تقدمت قوات الاحتلال إلى مشارفها في الأيام القليلة الماضية، استهدف مقاتلو كتائب القسام منزلا تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة أفراد والأسلحة الرشاشة.

وفي شرق خان يونس أيضا، تمكن مقاتلو القسام من تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة برميلية.

كما قنصوا 6 جنود إسرائيليين، وحققوا فيهم إصابات محققة بالمنطقة نفسها، بحسب ما ورد في بيانين منفصلين.

وفي المحور ذاته، استهدفت كتائب القسام 3 دبابات إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105″، وقصفت القوات المتوغلة هناك المتوغلة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي محور شمال خان يونس، استهدفت كتائب القسام ناقلة جند إسرائيلية ودبابتين من طراز “ميركافا” بقذائف “الياسين 105”.

كما أعلنت أنها قصفت حشودا إسرائيلية في المناطق الشمالية لمدينة خان يونس بوابل من قذائف الهاون.

وفي بيان آخر، أعلن الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليه استهدفوا 12 آلية إسرائيلية في محور مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وبالتزامن أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مدينة بئر السبع برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.

كذلك قصف مقاتلو القسام موقع “كيسوفيم” في غلاف غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا.

وقالت الذراع العسكرية لحركة حماس إنها قصفت أيضا حشودا إسرائيلية في موقع “إسناد صوفا” العسكري ومستوطنة “نير إسحاق” قرب قطاع غزة برشقات صاروخية.

وذكرت كتائب القسام أنها استهدفت أيضا حشودا قوات الاحتلال شرق مغتصبة “ماغين” في غلاف غزة برشقة صاروخية.